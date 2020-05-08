Череповчанка перевела представившемуся «киберполицейским» мошеннику 3 млн рублей

3 млн рублей перевела мошенникам 50-летняя жительница Череповца. По телефону ее убедили, что ее счета подверглись атаке хакеров.

Череповчанка рассказала полицейским, что ей позвонила девушка и представилась сотрудницей одного из банков. Неизвестная сообщила, что с банковскими счетами женщины происходят подозрительные операции.

— Женщина ответила, что в данной финансовой организации у нее вкладов нет, но имеются банковские счета в другом банке. Злоумышленница сообщила, что соединит жительницу Череповца с якобы менеджером другого банка. Через пару минут женщина уже разговаривала с неизвестным мужчиной, который сообщил, что он якобы является киберполицейским, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Звонивший рассказал череповчанке, что система защиты банка подверглась атаке хакеров, которые пытаются снять деньги со счетов клиентов. Чтобы спасти средства от злоумышленников, нужно их обналичить и перевести на резервный счет.

— По указанию мошенника череповчанка пришла в ближайший торговый центр, где при помощи банкомата перевела на счета мошенников порядка 2 миллионов рублей. Когда торговый центр закрылся, женщина отправилась к круглосуточному банкомату, где перевела мошенникам еще 1 миллион рублей, — отмечают в пресс-службе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.