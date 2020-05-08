Череповчанка перевела представившемуся «киберполицейским» мошеннику 3 млн рублей

08.05.2020 [Происшествия]

3 млн рублей перевела мошенникам 50-летняя жительница Череповца. По телефону ее убедили, что ее счета подверглись атаке хакеров.

Череповчанка рассказала полицейским, что ей позвонила девушка и представилась сотрудницей одного из банков. Неизвестная сообщила, что с банковскими счетами женщины происходят подозрительные операции. 

— Женщина ответила, что в данной финансовой организации у нее вкладов нет, но имеются банковские счета в другом банке. Злоумышленница сообщила, что соединит жительницу Череповца с якобы менеджером другого банка. Через пару минут женщина уже разговаривала с неизвестным мужчиной, который сообщил, что он якобы является киберполицейским, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Звонивший рассказал череповчанке, что система защиты банка подверглась атаке хакеров, которые пытаются снять деньги со счетов клиентов. Чтобы спасти средства от злоумышленников, нужно их обналичить и перевести на резервный счет. 

— По указанию мошенника череповчанка пришла в ближайший торговый центр, где при помощи банкомата перевела на счета мошенников порядка 2 миллионов рублей. Когда торговый центр закрылся, женщина отправилась к круглосуточному банкомату, где перевела мошенникам еще 1 миллион рублей, — отмечают в пресс-службе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. 

Тэги: мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом
Дистанционное обучение: в Череповецком районе школьники с ноутбуками ловили мобильную сеть на улице
Режим самоизоляции из-за коронавируса в Вологодской области продлят до 1 июля
12 пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Вологодской области
20 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
На железнодорожном вокзале Вологды пассажиры прибывших поездов стоят в очередях на проверку
Дизайнера Артемия Лебедева удивили люди с пивом и в масках на улицах Череповца
В реке Вологде обнаружили тело пропавшего в марте мальчика
В Вологде составили более 500 протоколов за нарушение режима самоизоляции
С 12 мая в Вологодской области разрешат работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства
07.05.2020 [Общество]

С 8 мая в Вологде завершится отопительный сезон

2494
0
07.05.2020 [Экономика]

С 12 мая в Вологодской области разрешат работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства

5254
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Череповца в своей квартире изготавливал поддельные удостоверения и справки
В областной больнице №2 Череповца устанавливают новый комплекс лучевой терапии
Вологодское УФАС возбудило антимонопольное дело о завышении цен на сжиженный газ в баллонах
Череповчанка перевела представившемуся «киберполицейским» мошеннику 3 млн рублей
В Вожегодском районе из-за подтопленной дороги от внешнего мира отрезаны 11 деревень
«Стену Памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны установили в Череповце
14 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 


07.05.2020 [Общество]

«Льготы не для нас»: бизнес в Вологодской области ждет реальной помощи от властей

2704
0
08.05.2020 [БлогоVO]

Наши постоянные пациенты, нуждающиеся в медицинской помощи, они ведь никуда не делись

84
0
08.05.2020 [Обзор Прессы]

Оштинский рубеж стал непреодолимым кордоном для союзников нацистской Германии

223
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика