В Вожегодском районе из-за подтопленной дороги от внешнего мира отрезаны 11 деревень

08.05.2020 [Общество]

В Вожегодском районе из-за паводка затоплена дорога к деревне Мишустинская. Отрезаны от внешнего мира 11 населенных пунктов с населением 284 человека, сообщает пресс-служба областного УМВД.

- В сельском поселении Бекетовское в результате разлива реки Вожеги подтоплены 5 домов в деревне Бекетовской, 8 - в Боярской, придомовые территории в деревне Пильево, а также деревня Быково, в которой в настоящее время люди проживают в 3 домах. Затоплены подъезды к Боярской и Быково, участки дороги от Бекетовской до Нижней, - сообщает районная газета "Борьба". 

Ранее NewsVo сообщал, что из-за подтопления дорог оказались отрезанными от внешнего мира около двух десятков населенных пунктов в Тарногском, Харовском и Вытегорском районе. В самом Харовске подтоплено 6 домов на улице Набережная, в которых проживает 14 человек. 12 человек были эвакуированы. На улице Пугачева в Харовске подтоплено пять придомовых территорий. 
 

Тэги: паводок-2020

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