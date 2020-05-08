Памятник авиаконструктору Сергею Ильюшину открыли в деревне Березник Вологодского района

08.05.2020 [Культура]

Торжественное открытие бюста авиаконструктору Сергею Владимировичу Ильюшину прошло 8 мая в деревне Березник Вологодского района. 

Деревня Березник находится в 72 километрах от Вологды и в 12 километрах от Новленского. Авиаконструктор Сергей Ильюшин родился в семье крестьянина-бедняка 18 (30) марта 1894 года в деревне Дилялево, которая находится в паре километров от Березника.  

Скриншот видеотрансляции открытия со страницы Отдела культуры, молодежной политики и туризма Вологодского района

В книге Александра Пономарёва «Конструктор С. В. Ильюшин» есть такие воспоминания Сергея Владимировича:

- Читать я научился рано — в шесть лет. Моими первыми книгами были «Ветхий завет» и «Новый завет», «Часослов», журнал «Вестник Европы», который каким-то непонятным образом попал в нашу глухую вологодскую деревню.

Восьми лет пошёл я в земскую школу в селе Березники в двух с половиной верстах от нашей деревни. Нам преподавали несколько предметов. Русский язык мы учили по книге Ушинского «Родное слово», занимались чистописанием, писали диктанты, учили географию, арифметику и обязательно закон божий. …

Одним из учителей в земской начальной школе был Александр Владимирович Чевский. … Это был удивительный человек. Он привил мне любовь к чтению, к знаниям. …

В торжественном открытии бюста авиаконструктору принял участие глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Видеозапись прямой трансляции с открытия памятника можно посмотреть на странице Отдела культуры, молодежной политики и туризма Вологодского района в социальной сети.

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Памятник авиаконструктору Сергею Ильюшину открыли в деревне Березник Вологодского района
 


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