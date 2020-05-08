«Лица Победы»: первый в мире цифровой архив времен войны поможет найти родственников солдат

08.05.2020 [Общество]

Проект «Лица Победы» - первый в мире цифровой архив времен войны, задействующий технологии машинного обучения. Благодаря этому проекту, пользователи со всего мира смогут не только найти архивные снимки с членами своей семьи, но и пообщаться с владельцами фотографий. Оперативно связаться с другими пользователями можно через Почту Mail.ru, а также социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.

Проект запущен начале марта 2020 года. А со 2 мая в цифровом архиве проекта «Лица Победы» начала работу система распознавания лиц Vision. Компьютерное зрение найдет одних и тех же людей среди всех загруженных снимков и даст возможность родственникам ветеранов отыскать фотографии с ними. Mail.ru расширяет архив проекта и объединяет свои усилия с народным движением «Бессмертный Полк».

- Программа также анализирует черно-белые кадры, фотографии, сделанные с засветами или в темноте. Технология способна искать даже по снимкам с механическими повреждениями - с трещинами, надрывами или отсутствующими фрагментами, - сообщается на сайте «Бессмертного полка». - Нейросеть научилась находить одних и тех же людей среди всех загруженных снимков с точностью 99.8%. Система учитывает особенности фронтовых фотографий - распознает людей в разных головных уборах, с рукой, приложенной к голове во время воинского приветствия, а также другие нюансы. 

На сайте «Бессмертного полка» есть специальный раздел, куда загружаются фотографии участников войны, чьи имена владельцы снимков не знают, теперь проект «Лица Победы» сможет помочь найти родственников этих героев.

Сбор фотографий продолжается, любой человек может загрузить хранящееся у него фото на сайт проекта

- Архив проекта мы передадим на хранение во Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы», чтобы увековечить подвиг поколения, победившего нацизм. Увидеть фотографию героя можно будет в тематическом зале в Музее Победы в Москве, - сообщают организаторы.

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