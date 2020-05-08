Регоператора «Чистый след» обязали выплатить 500 тыс. рублей за размещение ТКО на полигоне в Вашкинском районе

08.05.2020 [Общество]

Регионального оператора по обращению с ТКО в западной зоне Вологодской области обязали выплатить 500 000 рублей владельцам полигона в деревне Липник Вашкинского района. Суд опроверг доводы «Чистого следа»  о том, что МУП «Жилищно-коммунальный сервис» неверно применил в расчетах размещенного на полигоне мусора коэффициент максимально допустимого сжатия отходов.

В материалах дела говорится, что МУП «Жилищно-коммунальный сервис»  и регоператор заключили договор на размещение ТКО на указанном полигоне с января по апрель 2019 года. Исполнитель посчитал, что услуги были оказаны на сумму 1 024 297 рублей. Поскольку весов на полигоне нет, для расчетов использовались данные о вместимости кузова транспортного средства с учетом коэффициента максимально допустимого сжатия отходов в соответствии с технической документацией на грузовики.

— ООО «Чистый след» оказанные услуги оплатило частично, ссылаясь на то, что оператором не подтверждена правомерность применения коэффициента сжатия отходов. С требованием о взыскании задолженности и начисленных на нее процентов муниципальное предприятие обратилось в арбитражный суд, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суде выяснилось, что мусор привозили на полигон двумя машинами: ГАЗ КО440-2 и КамАЗ 43252. Количество рейсов, выполненных перевозчиками отходов в каждый день месяца, подтверждено актами сдачи-приемки отходов на полигон. Согласно документам о технических характеристиках указанных грузовиков, коэффициент максимального сжатия отходов составляет: на автомобиле ГАЗ — от 1,5 до 4, на КамАЗе — до 4. Истцом при расчете применен максимальный коэффициент сжатия 4, что соответствует федеральным нормам. При этом «Чистый след» полагал, что для расчетов в данном случае нужно было использовать коэффициент 2,2.

— Решением от 20 февраля 2020 суд удовлетворил заявленные требования, отметив, что спор о коэффициенте сжатия существует между сторонами с января 2019 года. За целый год ответчик, как добросовестный хозяйствующий субъект, должен был предпринять все возможные и исчерпывающие меры по выяснению нужной информации, в том числе запросить у своего перевозчика технические характеристики на автомобили, самостоятельно найти эти характеристики в сети Интернет, ходатайствовать перед судом об истребовании сведений у третьих лиц и так далее, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Регоператор пытался оспорить это решение в вышестоящей инстанции, однако оно было оставлено в силе. 

 

 

 

Тэги: полигон ТБО, мусор, региональный оператор

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