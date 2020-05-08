Установить судьбы пропавших на войне родных вологжанам поможет проект «Судьба солдата. Онлайн»

08.05.2020 [Общество]

Подать заявку на поиск информации о погибших и пропавших во время Великой Отечественной войны родственниках можно прямо из дома благодаря проекту «Судьба солдата. Онлайн».

Проект реализует «Поисковое движение России» при информационной поддержке Министерства Обороны Российской Федерации и финансовой поддержке Фонда Президентских грантов.

- В рамках проекта «Судьба солдата» мы хотим собрать лучшие практики работы по установлению судеб пропавших в годы Войны защитников Отечества и распространить их по всей стране. Выстроить систему помощи россиянам, которые ищут своих родных, пропавших в годы Великой Отечественной, основываясь на нашем многолетнем опыте работы с электронными базами данных Минобороны и архивными документами, - сообщается на сайте организаторов.

Проект «Судьба солдата» запущен при поддержке Фонда Президентских грантов в 2017 году. В 2019 году к проекту присоседились активисты Общероссийского народного фронта «За Россию!». В канун Дня Победы в 85 регионах России были открыты 120 стационарных и мобильных общественных приемных по сбору заявок на поиск информации об участниках Великой Отечественной войны от их родственников. 

Более 5300 заявок на установление судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны получили добровольцы «Поискового движения России» в рамках этого проекта. Больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Характер запросов разный, но в основном поисковики работают над уточнением места захоронения, установлением судьбы, уточнением информации о наградах бойцов.

Режим самоизоляции внёс свои коррективы и с 15 апреля этот проект запущен онлайн. Так как коронавирус изменил планы на весенний экспедиционный сезон, поисковики сконцентрировали все силы на помощи гражданам нашей страны в установлении судеб предков, принимавших участие в войне.

- Режим самоизоляции — возможность восстановить историю своей семьи, углубиться в изучение документов, наград, фотографий, которые есть дома, - считают поисковики. 
Чтобы обратиться за помощью в восстановлении фронтовой судьбы своего родственника, нужно заполнить онлайн-форму. При заполнении заявки важно максимально полно указать всю известную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить – ФИО, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы и т. д. – все, что известно.  Обязательно нужно указать свои контакты – телефон, e-mail, чтобы с вами могли связаться поисковики.

«Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов. За 7 лет поисковиками захоронено порядка 150 000 советских солдат, установлено более 8 000 имен.

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