В Вологде прокуратура обнаружила нарушения при эксплуатации лифтов в 58 домах

08.05.2020 [Общество]

Нарушения правил эксплуатации лифтов обнаружила прокуратура в 58 домах Вологды. Ведомством были проведены проверки в семи управляющих компания областной столицы.

— В ходе проверки обследовано 58 многоквартирных домов, в которых выявлялись нарушения в виде неудовлетворительного состояния кабины лифта, захламления машинных отделений, недостаточного освещения перед входом в машинные отделения лифтов; отсутствия огнетушителей, а также вплоть до ненадлежащей работы тормозного механизма (во время проведения проверки кабина лифта застряла между этажами), — сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес руководителей УК были внесены представления об устранении нарушений, их исполнение контролирует прокуратура города. Кроме того, материалы проверки для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности направлены в Северо-Западное управление Ростехнадзора.

Тэги: лифты, нарушения, прокуратура

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