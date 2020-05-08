В Череповце полиция предупреждает жителей о мошенниках по телефону

В Череповце полиция начала предупреждать жителей о дистанционных мошенничествах по телефону.

— Все большую роль в жизни современного человека играют информационные технологии, Интернет, смартфоны, банковские карты. Они призваны облегчить жизнь граждан, однако мошенники взяли эти удобства на вооружение и число людей пострадавших от мошеннических действий растет день ото дня. В связи с этим, в целях профилактики преступлений данного вида, полицией города Череповца подготовлено информационное сообщение, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.