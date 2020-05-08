В Череповце полиция предупреждает жителей о мошенниках по телефону

08.05.2020 [Происшествия]

В Череповце полиция начала предупреждать жителей о дистанционных мошенничествах по телефону.  

— Все большую роль в жизни современного человека играют информационные технологии, Интернет, смартфоны, банковские карты. Они призваны облегчить жизнь граждан, однако мошенники взяли эти удобства на вооружение и число людей пострадавших от мошеннических действий растет день ото дня. В связи с этим, в целях профилактики преступлений данного вида, полицией города Череповца подготовлено информационное сообщение, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Система в автоматическом режиме будет оповещать граждан с абонентских номеров: 8(8202) 67-12-23; 67-12-24; 67-12-25; 67-12-26; 67-12-27; 67-12-28; 67-12-29.

Тэги: дистанционное мошенничество, полиция

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом
15 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Дистанционное обучение: в Череповецком районе школьники с ноутбуками ловили мобильную сеть на улице
12 пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Вологодской области
20 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Режим самоизоляции из-за коронавируса в Вологодской области продлят до 1 июля
На железнодорожном вокзале Вологды пассажиры прибывших поездов стоят в очередях на проверку
Дизайнера Артемия Лебедева удивили люди с пивом и в масках на улицах Череповца
В реке Вологде обнаружили тело пропавшего в марте мальчика
В Вологде составили более 500 протоколов за нарушение режима самоизоляции
08.05.2020 [Общество]

В Вологодской области безработным с минимальным пособием обещают выдать продуктовые наборы

78
0
08.05.2020 [Происшествия]

20 населенных пунктов отрезаны из-за подтопления дорог в Вологодской области

339
0
07.05.2020 [Общество]

Режим самоизоляции из-за коронавируса в Вологодской области продлят до 1 июля

6511
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Лица Победы»: первый в мире цифровой архив времен войны поможет найти родственников солдат
В Вологодской области безработным с минимальным пособием обещают выдать продуктовые наборы
Установить судьбы пропавших на войне родных вологжанам поможет проект «Судьба солдата. Онлайн»
Регоператора «Чистый след» обязали выплатить 500 тыс. рублей за размещение ТКО на полигоне в Вашкинском районе
Жительницу Череповца осудили условно за хищения денег у пенсионеров
В Вологде прокуратура обнаружила нарушения при эксплуатации лифтов в 58 домах
В Череповце полиция предупреждает жителей о мошенниках по телефону
 


07.05.2020 [Общество]

«Льготы не для нас»: бизнес в Вологодской области ждет реальной помощи от властей

2495
0
07.05.2020 [БлогоVO]

Самоизоляция в Великом Устюге в одной фотографии

436
0
08.05.2020 [Обзор Прессы]

Оштинский рубеж стал непреодолимым кордоном для союзников нацистской Германии

151
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика