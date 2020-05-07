Геоглиф в форме числа 75 высадили в Вологодском районе в память о ветеранах Великой Отечественной войны

07.05.2020 [Общество]
Геоглиф в форме числа 75 высадили в Вологодском районе в память о ветеранах Великой Отечественной войны

7 мая в поселке Можайское под Вологдой высадили еловую рощу в форме числа 75. В закладке «Сада памяти» в честь ветеранов Великой Отечественной войны приняли участие губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, председатель Законодательного собрания Андрей Луценко, волонтеры и общественники.

«Сад памяти» – международная акция. Ее задача – увековечить подвиг каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны. Аналогичный проект – «Историческая память» - реализуется партией «Единая Россия». Сегодня активисты обоих проектов объединились в реализации идеи высадки елей.

Всего на территории России, бывших союзных республик, дальнего зарубежья планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27-ми миллионах погибших граждан. В акции принимает участие и Вологодская область.

«Наша область серьезно пострадала в годы Великой Отечественной войны. В тылу, работая для фронта, для победы, погибли от холода, голода и болезней более 200 тысяч человек. Почти 200 тысяч погибли на фронтах. Поэтому мы в эти праздничные дни высадим 400 тысяч деревьев в Вологодской области. В память о каждом, кто погиб, защищая нашу Родину», - рассказал Губернатор Олег Кувшинников.

Центральным событием акции в Вологодской области стало создание геоглифа в поселке Можайское. Молодые ели в честь юбилея Победы высажены в форме надписи «75». Одно из деревьев председатель регионального парламента, секретарь ВРО партии «Единая Россия» Андрей Луценко посвятил памяти своего деда. Долгое время герой войны считался пропавшим без вести.

"Совсем недавно я нашел информацию о своем погибшем деде, который ушел на войну в 41 году. Он принимал участие в боях за Северный Кавказ. Погиб. Поэтому посадка «Сада памяти» для меня личная история. Это память о моем деде. Сейчас всю информацию о нем я уточняю для себя, для своей семьи. В акции «Сад памяти» принимают участие все неравнодушные вологжане. Мы вспоминаем всех воинов, которые погибли на войне. Очень важно, чтобы о них помнило не только наше поколение, но и наши дети, и внуки", - отметил Андрей Луценко.

Посаженным у поселка Можайское елям около 10 лет. Как заверили специалисты, саженцы приживутся, за рощей будут ухаживать. Когда деревья подрастут, геоглиф в Вологодской области, созданный в честь вологодских героев, можно будет увидеть не только с самолета, но и из космоса.

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области  

Тэги: геоглиф, ВОВ
Фото пресс-службы Законодательного собрания Вологодской области

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