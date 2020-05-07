В департаменте здравоохранения Вологодской области рассказали, как правильно носить маски

07.05.2020 [Общество]

Начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков объяснил, почему в Вологодской области ввели масочный режим и как правильно носить маски. Рекомендации разослала в СМИ пресс-служба регионального правительства.

«Если совсем недавно в нашем регионе появился первый пациент с коронавирусной инфекцией, то уже сегодня их более 240. Маски — это способ защиты от распространения вируса воздушно-капельным путем. Надевая ее, мы сможем защитить не только себя, но и того, кто не болеет коронавирусной инфекцией. При кашле, чихании, выделении слюны маска профилактирует здоровых. Маску нужно надеть из уважения к своему близкому, чтобы будучи источником скрытой инфекции, не стать ее разносчиком, — подчеркнул Сергей Бутаков. — В аптечной сети достаточное количество многоразовых масок, которые можно обрабатывать».

Специалисты отмечают, что маску обязательно нужно носить в местах массового скопления людей: на работе, в транспорте, в магазине, т. е. там, где есть риск не соблюдения дистанции 1,5-2 метра. Особое внимание к закрытым помещениям, где риск инфицирования увеличен в разы из-за большой устойчивости вируса.

Однако ношение маски на улице, как сообщает пресс-служба, вопрос спорный.  Если вы понимаете, что на улице находитесь одни, то маску можно снять.

Маска как средство индивидуальной защиты имеет свои требования эксплуатации:

— она должна плотно прилегать к лицу, иначе ее ношение бесполезно;

— должны быть закрыты рот и нос — «входные ворота» инфекции;

— если маска увлажнилась, нужно ее поменять;

— в среднем маски меняются каждые два часа.

«Снимать маску требуется аккуратно, начиная с заушной области, где располагается веревка или резинка. Срывать ее не следует, так как на внешней поверхности маски за период ношения успели скопиться и вирусы и бактерии. После того, как маска окажется в мусорном ведре, руки необходимо помыть или обработать спиртовым раствором», — обратила внимание главный эпидемиолог области Татьяна Курганова.

Если вы пользуетесь многоразовыми масками, то необходимо иметь набор из трех-четырех изделий. Хранение чистых и грязных масок должно быть строго разделено. После использования ее достаточно выстирать с мылом, высушить и прогладить.

Контактный путь распространения инфекции остается самым актуальным. Вирус очень устойчив во внешней среде, поэтому для посещения магазинов необходимо предусмотреть и одноразовые перчатки.

Сергей Бутаков подчеркнул важность режима самоизоляции в майские праздники.

 «Никто не застрахован. Любой из нас может заболеть. Поэтому нужно принять максимальные меры для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. Течение заболевания тяжелое. Не стоит обращать внимание на тех, кто говорит, что заболевание не опасно. Это не так. Это реальная доказанная инфекция, которая имеет очень высокую контагиозность, протекает непредсказуемо. Сегодня вовлечены в процесс все слои населения. И если жители области не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то мы получим всплеск заболеваемости в 20 числах мая. Это повод задуматься и провести вторые майские праздники более скромно и с уважением друг к другу».

Тэги: коронавирус, медицинские маски
Сюжет: Пандемия коронавируса

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