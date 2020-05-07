В департаменте здравоохранения Вологодской области рассказали, как правильно носить маски

Начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков объяснил, почему в Вологодской области ввели масочный режим и как правильно носить маски. Рекомендации разослала в СМИ пресс-служба регионального правительства.

«Если совсем недавно в нашем регионе появился первый пациент с коронавирусной инфекцией, то уже сегодня их более 240. Маски — это способ защиты от распространения вируса воздушно-капельным путем. Надевая ее, мы сможем защитить не только себя, но и того, кто не болеет коронавирусной инфекцией. При кашле, чихании, выделении слюны маска профилактирует здоровых. Маску нужно надеть из уважения к своему близкому, чтобы будучи источником скрытой инфекции, не стать ее разносчиком, — подчеркнул Сергей Бутаков. — В аптечной сети достаточное количество многоразовых масок, которые можно обрабатывать».

Специалисты отмечают, что маску обязательно нужно носить в местах массового скопления людей: на работе, в транспорте, в магазине, т. е. там, где есть риск не соблюдения дистанции 1,5-2 метра. Особое внимание к закрытым помещениям, где риск инфицирования увеличен в разы из-за большой устойчивости вируса.

Однако ношение маски на улице, как сообщает пресс-служба, вопрос спорный. Если вы понимаете, что на улице находитесь одни, то маску можно снять.

Маска как средство индивидуальной защиты имеет свои требования эксплуатации:

— она должна плотно прилегать к лицу, иначе ее ношение бесполезно;

— должны быть закрыты рот и нос — «входные ворота» инфекции;

— если маска увлажнилась, нужно ее поменять;

— в среднем маски меняются каждые два часа.

«Снимать маску требуется аккуратно, начиная с заушной области, где располагается веревка или резинка. Срывать ее не следует, так как на внешней поверхности маски за период ношения успели скопиться и вирусы и бактерии. После того, как маска окажется в мусорном ведре, руки необходимо помыть или обработать спиртовым раствором», — обратила внимание главный эпидемиолог области Татьяна Курганова.

Если вы пользуетесь многоразовыми масками, то необходимо иметь набор из трех-четырех изделий. Хранение чистых и грязных масок должно быть строго разделено. После использования ее достаточно выстирать с мылом, высушить и прогладить.

Контактный путь распространения инфекции остается самым актуальным. Вирус очень устойчив во внешней среде, поэтому для посещения магазинов необходимо предусмотреть и одноразовые перчатки.

Сергей Бутаков подчеркнул важность режима самоизоляции в майские праздники.