Хоккейная «Северсталь» подписала контракт с латвийским нападающим Робертсом Букартсом

07.05.2020 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» подписала контракт с латвийским хоккеистом Робертсом Букартсом. Соглашение с нападающим рассчитано на один сезон.

Робертс начал заниматься хоккеем в Риге. На профессиональном уровне дебютировал в составе московских «Крыльев Советов». Впервые вышел на лёд в КХЛ в форме рижского «Динамо». Прошедший сезон защищал цвета «Витковице Ридера» (Острава) в чешской Экстралиге. За 47 матчей набрал 42 (16+26) очков, став лучшим бомбардиром своей команды.

На постоянной основе участвует в различных международных турнирах в составе сборной Латвии, сообщает пресс-служба череповецкой команды.

Таким образом, «Северсталь» "закрыла" всю квоту по иностранным хоккеистам, в КХЛ их можно по пять человек на команду. Ранее череповчане подписали годичные контракты с чешским нападающий Индржих Абдул, защитниками Вели-Матти Виттасмяки и Шон Лоландом, а так же продлили контракт со словаком Адамом Лишка.

Кроме того, накануне стало известно что Кирилл Капустин покинул череповецкий клуб. Игрок переходит в ХК «Сочи», а «Северсталь» получит денежную компенсацию.

Тэги: ХК «Северсталь»

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