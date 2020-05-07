Вологодский Дом актера просит о финансовой помощи

07.05.2020 [Общество]

Вологодский Дом актера имени Алексея Семёнова просит о помощи на своей странице в соцсети.

— Второй месяц у нас не работают ни кафе, ни театр. А других доходов на содержание Дома актера у нас нет и не будет — мы не бюджет и не бизнес, мы общественная организация, творческий союз, на нас никакие «меры поддержки» не распространяются. Будем благодарны за любую помощь!

Дом актера в Вологде находится по адресу: ул. Ленинградская, 4. Это здание — «Дом Орлова» — является памятником культуры федерального значения. Сейчас там располагается Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)». 

Дом актера проводит профессионально-творческие мероприятия для работников театров Вологды, авторские вечера, творческие встречи, концерты и спектакли. Здесь работают специализированная театральная библиотека и Клуб ветеранов Вологодской сцены. В теплое время года мероприятия проводятся на летней сцене во дворике Дома актера. Вологодское отделение СТД РФ — один из инициаторов Международного театрального фестиваля «Голоса истории».

Реквизиты для благотворительных пожертвований размещены на странице Дома актера.

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