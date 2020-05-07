«Льготы не для нас»: бизнес в Вологодской области ждет реальной помощи от властей

Наталья Рюмина

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в Вологодской области 52 012 разного рода юридических лиц. Сумма среднесписочной численности работников этих предприятий около 126 249 человек. Однако, рассчитывать на поддержку государства сможет только около трех тысяч организаций и 11 тысяч предпринимателей. Об этом в правительстве Вологодской области заявили еще в середине апреля.

«Денег нет, но вы держитесь»

Уже больше месяца в Вологодской области ведутся карантинные мероприятия, закрыты кафе, магазины, студии дополнительного образования, турфирмы, агентства недвижимости. По словам президента, все неработающие предприятия должны сохранить зарплату своим сотрудникам. Только вот большинство из них может вообще не открыться после пандемии, тем более, что меры поддержки красиво выглядят только на бумаге. На деле большая часть бизнеса осталась ни с чем, людям не то, что зарплату нечем платить, им бы вообще остаться на плаву.

6 апреля губернатор Вологодской области заявил, что наряду с федеральными мерами вологодские предприниматели также вправе рассчитывать на помощь со стороны региона. Однако поддержку получат только те, кто вошел в список пострадавших от пандемии, да и то после 18 мая.

Государственная поддержка предпринимателей области будет оказываться по четырём направлениям: налоги, кредиты, контрольно-надзорная деятельность и аренда, и будет реализована на трёх уровнях: федеральном, региональном и местном. Ее получат те, кто относится к сфере общепита, бытовых услуг, образования, культуры, досуга и развлечений, спорта, туризма, выставочной деятельности, гостиничного бизнеса, авиа и транспортных перевозок.

На региональном уровне будет вдвое снижен размер налога на имущество, а муниципалитетам рекомендовано снизить ставки по земельному налогу и единому налогу на вмененный доход. В части кредитов принято решение по отсрочке погашения основного долга до октября этого года, отменены штрафы, пени и неустойки за просроченные платежи. Продлены сроки уплаты страховых взносов, подачи налоговых деклараций, автоматически продлены на полгода все разрешительные документы, введен мораторий на все виды проверок до 31 мая этого года. Принято решение обнулить арендную плату по объектам государственной собственности, арендаторам останется оплатить коммунальные платежи и сниженный вдвое налог на имущество.

Инфографика правительства Вологодской области

— Так в список пострадавших вошли непродовольственные компании — это 3 106 организаций и 11 293 индивидуальных предпринимателя, наиболее пострадавших от COVID-19, — сообщает пресс-служба губернатора области.

Помогут далеко не всем

Чтобы получить меры поддержки предприятия должны войти не только в список пострадавших, но и сохранить 90% работников, а еще — каждому платить зарплату с апреля по декабрь 2020 года не менее МРОТ с учетом районного коэффициента. Для этого государство даже готово выплатить прямую безвозмездную помощь на решение неотложных задач, в том числе и на зарплату сотрудников в апреле и мае. Выплата будет рассчитываться с учётом численности работников на 1 апреля, исходя из МРОТ в месяц на одного сотрудника — 12 130 рублей. Северный коэффициент при этом применяться не будет.

Планируется, что выплаты начнутся с 18 мая, а приём документов будет осуществляться в электронном виде в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. Однако, что будут есть предприниматели и их работники до 18 мая остается под большим вопросам. Ведь кредиты, коммерческую аренду, платежи за ресурсы никто не отменял.

На данный момент на Авито опубликовано около 40 объявлений о продаже готового бизнеса. Все они появились в последние три недели. Продаются фитнес-студии, шиномонтажи, парикмахерские, цветочные магазины, ночные клубы.

Встречаются и необычные объявления о продаже бизнеса, например, салон для мужчин, "лидер на рынке в Вологде"

Предприниматели говорят, что не готовы брать кредиты для сохранения бизнеса, ведь неизвестно, сколько продлится пандемия, и кредиты потом надо будет отдавать. Тем более, никаких пониженных ставок нет. На деле в банках просят доказать, что бизнес развалился именно из-за коронавируса, либо вообще говорят о том, что сами принимают решения. Ведь ЦБ ставки не понизил, а лишь рекомендовал их снизить.

«Сегодня с утра кроим месячные платежи компании, понятно, что запасов финансовый средств на полгода нет. Первое поступили счета на предоплату электроэнергии — 80%. Говорить со сбытовой компанией бесполезно, они не Вологде, понимаю, что в связи с закрытием и остановкой бизнеса использую электричество в меньших объемах, но как доказать??? Штрафы и пени начисляют автоматически. Также поступили газовики, коммунальщики и т. д. Все льготы на отсрочку платежей в бюджет не для нас, список ограничен и никого не интересует, что мы не работаем. Звоню в департамент, налоговую, что в первую очередь заплатить — УСН, НДФЛ, ПЕНСИОННЫЙ, ОМС, соцстрах, заработную плату, или налог на имущество, земельный налог, транспортный налог. Говорят все платить быстро и по срокам, Вам ничего не положено! В банке спрашиваю, может, кредит под 8,5%, смотрят и удивляются! Может плюнуть? Или ещё повоевать, как в 90-е годы? Держитесь МСБ, надеюсь, встретимся после кризиса», — написала у себя на странице 15 апреля Ольга Данилова, уполномоченная по правам ветеранов и пенсионеров Вологодской области.

«Плати налоги»

Таких сообщений в социальных сетях множество. Многие предприниматели уже потерпели крах, онлайн-приемная губернатора завалена сообщениями от ИП.

Так, например, 22 апреля к губернатору обратилась парикмахер, которая является единственным участником своего ООО.

«Я — парикмахер. Как я могу сама себе выплатить, не работая, зарплату. У меня 4 детей. Старшему-19, младшей — 3 года. Ещё нужно аренду и коммунальные платежи делать, оплата ведения счета в банке. А дети хотят кушать, не говоря о домашних животных. Встать на учёт как безработная я не могу. Нужно оплачивать школу ребенка, коммунальные платежи, банально мыло шампунь паста — средств нет. Я уже писала в мэрию города Череповца, волонтеры привезли еды, (на 1 день). Пожалуйста, ответьте».

В ответ женщина получила информацию о пропускном режиме и о том, что имеет право обратиться в банк с требованием приостановить обязательства по кредитному договору, если такой имеется, а также получить компенсацию в виде МРОТ после 18 мая. Жить женщине до этого времени предложили в кредит, дав информацию о том, где предоставляются микрозаймы и напомнили про сниженные ставки по налогам, платить ведь все равно придется.

Под ударом оказались и автошколы.

«В настоящее время мы не пользуемся никакими льготами, наша деятельность не подпадает под меры государственной поддержки. Мы оказались под серьезным ударом. Теоретические занятия мы проводим дистанционно, но практика полностью парализована. Экзамены в ГИБДД разрешены. На экзамене в машину садятся трое: инструктор, кандидат и инспектор. В уроке вождения участвуют лишь двое. Мы готовы выдавать средства защиты, антисептики. Мы обрабатываем учебные автомобили. Мы получаем массу негатива от учеников. У многих выходит срок медкомиссии или срок сданного экзамена по теории. В каждой автошколе работают от 10 до 40 сотрудников, их зарплаты под угрозой, у многих ипотеки, кредиты», — написали коллективное обращение губернатору представители автошкол города Вологды.

Автошколам вообще не ответили ничего, кроме того, что в Вологде действует пропускной режим. Коллективные обращения поступали губернатору и от риэлторов, и от рекламных агентств. Последним так же предложили пожить в кредит. В подвешенном состоянии остались юридические конторы, агентства недвижимости, арендодатели, магазины непродовольственных товаров...

- Юридические компании почему-то не отнесли к пострадавшим отраслям. Хотя на примере моей фирмы, могу сказать, что выручка за апрель упала до нуля, тогда как в среднем она составляет порядка миллиона в месяц. Вот и считайте. Никаких субсидий и беспроцентных кредитов нет. Даже отсрочка по налогам не полагается.

В условиях самоизоляции нет предприятий, которые пострадали больше или меньше. Все оказались практически в одинаковых условиях. Я вообще не понимаю эту мышиную возню чиновников, целый месяц занимающихся составлением списка пострадавших отраслей. Можно было просто вычеркнуть аптеки и продовольственные магазины, а на все остальные организации распространить меры поддержки, - говорит Николай Шалаевский, директор юридической фирмы «Шалаевский и партнеры».

При этом, все эти люди, которые обращались к губернатору, которые вынуждены сейчас сидеть без куска хлеба, постоянно платят налоги. За себя, за своих работников, с прибыли и так далее. На их налоги содержится огромная армия чиновников, и им государство гарантировало сохранение заработка за счет налогоплательщиков.

Всего два месяца назад на расширенной коллегии в управлении Федеральной налоговой службы были озвучены данные работы налоговых органов за 2019 год.

Так, c 2017 по 2019 год налоговые доходы бюджета области, за исключением поступлений от предприятий «Северсталь» и «Апатит», увеличились более чем на 11 млрд. рублей.

В областной бюджет поступило 57,8 млрд. рублей налогов, что на 2,6 млрд., или 4,7% больше, чем в 2018 году. Драйверы роста — налог на прибыль организаций, НДФЛ, акцизы по подакцизным товарам, налоги на совокупный доход. За 2019 год в бюджетную систему Российской Федерации от налогоплательщиков Вологодской области мобилизовано более 138 млрд. рублей.