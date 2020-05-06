Организаторы движения «Бессмертный полк»: «Остерегайтесь подделок»

По мере приближения праздника 9 мая, в интернете появилось множество рекламных баннеров, предлагающих вологжанам присоединиться к движению «Бессмертный полк» онлайн, однако они ведут не на официальный сайт проекта, а на другие ресурсы.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте

Скриншот социальной сети ВКонтакте

Баннеры с этой рекламой в последние несколько дней постоянно показываются пользователям социальной сети ВКонтакте и ведут не на официальный сайт акции, а на приложение и даже сайт правительства Вологодской области предлагает присоединиться к этой акции на сайте.

На этом скриншоте новости с сайта правительства Вологодской области стоит картинка сайта движения «Бессмертный полк России», появившегося в 2015 году.

Напомним, что изначально акцию «Бессмертный полк» инициировали в 2011 году журналист Сергей Лапенков со своими коллегами Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске.

Организаторы «Бессмертного полка» на своей официальной странице в социальной сети призывают опасаться подделок:

— В сети и за её пределами в последние дни появилось немало рекламы, которая предлагает вам отправить на указанные в ней ресурсы — сайты, паблики, и так далее, — историю вашего ветерана, фото или семейные документы. Гражданская инициатива «Бессмертный полк» заявляет, что не имеет к ним никакого отношения, - сообщается на странице «Бессмертного полка» в социальной сети. Все проекты нашего Движения собраны на полковой карте karta.moypolk.ru. Кроме того, во всех партнерских проектах обязательно указание сайта народной летописи www.moypolk.ru И везде обозначен символ народного движения — Журавлик. Важный момент, о котором надо сказать: по нашему опыту, часто людям предлагают записать семейные истории на ресурсы, сделанные «под юбилей». Но где окажется эта информация после 9 мая, сказать сложно. Часто такие проекты уходят в никуда. Вместе с фотографиями и рассказами людей, которые потратили время и силы на их запись и публикацию. Наш сайт существует столько же сколько и Бессмертный полк, он возник как его часть в 2012 году, мы подходим к 530 000 имен в летописи, на сайте создан поисковый центр, помогающий людям в архивном поиске, мы — не однодневки. Опасайтесь подделок. С наступающим Днем Победы.

Шествие Бессмертного полка будет проводиться 9 мая в онлайн-режиме на официальном сайте moypolk.ru.

- Сделайте фото своей семьи вместе с портретом своего ветерана или запишите свой рассказ о нем на видео, - сообщают организаторы на официальном сайте акции. - Разместите историю о своем солдате (труженике тыла) в социальной сети Инстаграм с хештегами #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020 и ваш пост автоматически попадет на официальный сайт движения Бессмертный полк moypolk.ru в ленту #Бессмертныйполкдома.

После модерации посты и истории попадут на интерактивную карту мира. При ее масштабировании в ленте будут отображаться фотографии солдат, которые «несут» участники виртуального шествия в определенной локации на карте. Каждый участник сможет посмотреть, какие рассказы о своих солдатах публикуют люди в той или иной стране, регионе, области, увеличив или уменьшив масштаб карты, посмотреть, кто вместе с ним «шагает» по улицам родного города.

При онлайн-шествии Бессмертного полка 9 мая участники смогут включать военные песни, слышать других людей и ощущать то самое единение, которого будет не хватать при проведении мероприятия в режиме самоизоляции.

Организаторы движения «Бессмертный полк» предлагают несколько способов участия в акции 9 мая:

1. Сфотографируйтесь с портретом родного солдата, расскажите свою историю, снимите видео и опубликуйте пост на своей странице в соцсетях Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм – с хэштегом #Бессмертныйполкдома.

2. 9 Мая смотрите, как люди отмечают День Победы, в онлайн-трансляции на сайте moypolk.ru. Ваша история, размещенная в соцсетях с хештегом #Бессмертныйполкдома, автоматически попадет на сайт.

3. Смените свою аватарку в соцсетях на Журавлика – символ Бессмертного полка.

4. Создайте семейный архив памяти – запишите деда в Народную летопись на сайте moypolk.ru

5. Ищете информацию о своем солдате? Примите участие в Международном образовательном проекте ГенЭкспо (#ХабСудТех) – онлайн-фестивале «Все грани памяти». Три дня (8-10 мая) в прямом эфире на YouTube будут звучать лекции лучших специалистов из десяти стран по военному историческому поиску.

6. Запишитесь на бесплатные мастер-классы ДШИ (Детские школы искусств) – онлайн «Расскажи о семейных реликвиях» (1-9 мая). Он посвящен тем людям, благодаря которым мы сейчас радуемся мирному небу, – ветеранам.

7. Расскажите свои истории у наших партнеров – на Триколор ТВ в Живом Журнале и сообществе в Вайбере. Опубликуйте семейные снимки с родными, участниками Великой Отечественной войны в сервисе визуальных историй Яндекс.Коллекции.

8. Слушайте истории Бессмертного полка в эфире Дорожного радио и в подкастах на сайте moypolk.ru

9. Разместите в окне квартиры транспарант с портретом вашего ветерана, с которым в этом году не получится пройти по улице, или просто фотографию. Как знак того, что в этой семье помнят своих солдат.

10. И, конечно же, соберитесь семьей за одним столом, вспомните своего героя, расскажите о нем своим детям.