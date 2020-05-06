Агитбригады выступят 9 мая во дворах Вологды пройдет в областной столице 9 Мая в День Победы. Артисты будут выступать для вологжан, находящихся дома на самоизоляции.

«В городе будет работать две агитбригады, приезжать с концертами во дворы они будут по определённому расписанию. Мы постараемся заранее оповестить жителей, чтобы нас ждали, и зрителей было как можно больше. С собой берем технику для качественного звука, а машины будут украшены воздушными шарами и наклейками с георгиевскими лентами. Каждый концерт в среднем займет около 30 минут, затем переезд в другой двор — и новое выступление», — рассказала руководитель Дирекции городских праздников Галина Цыпкус.

В составе первой агитбригады будут выступать солистка Оркестра русских народных инструментов Марина Зайцева и солист концертного Оркестра духовых инструментов Виктор Кузнецов. Вторую агитбригаду представляют вологодская певица Любовь Зверева и музыкант Василий Фортушинский. В их исполнении прозвучат такие песни как «Тучи в голубом», «Синий платочек», «Ехал я из Берлина», «Лизавета», «От героев былых времен…», «Смуглянка», «Огонек», «Катюша» и, конечно, «День Победы».

В пресс-службе администрации Вологды сообщают, что людям не придется нарушать режим самоизоляции и выходить во двор, чтобы стать зрителями концерта. Достаточно выйти на балкон или открыть окно. Чтобы звук был хорошим, используется специальная звуковая аппаратура.

Расписание выступлений агитбригад

1 бригада

10.30 — ул. Можайского д. 48А, 54, 56, 58

11.05 — ул. Мишкольцская д. 7,9, 9А, 11

11.40 — ул. Преминина д. 10Б

12.15 — ул. Псковская д. 9-11А

19.00 — ул. Карла Маркса д. 42

2 бригада

10.30 — Старое шоссе д. 2Б

11.05 — Старое шоссе 3Б корпус 1 и 2

11.45 — ул. Некрасова д. 74,76 и ул. Горького д. 105б

12.20 — ул. Горького д. 120, 120а, 120б, ул. Гоголя д. 103

17.00 — ул. Пирогова д. 21а, Козленская, д. 84а

17.40 — ул. Герцена д. 116, 116а, ул. Ветошкина д. 113а

18.40 — ул. Возрождения д. 82, 82а



Время начала концертов во дворах — примерное, возможны корректировки в пределах 15 минут