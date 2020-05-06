В Череповце обнаружили шесть нарушителей самоизоляции через систему видеокамер



Мэр Череповца Вадим Германов сообщил у себя на странице, что в городе работает автоматическая информационная система "Автоураган". Она помогает найти нарушителей карантина. В частности, отслеживает транспорт и сравнивает данные автовладельцев со списком лиц, которые обязаны находится дома.

"Это люди, вернувшиеся из-за границы, из других регионов и контактировавшие с заболевшими. Накануне в госавтоинспекции зафиксировали 13 таких автомобилей. В шести обнаружили тех, кто должен находится дома. На нарушителей составили протоколы и передали их в суд", - сообщает мэр города Череповца.

По данным пресс-службы областного УМВД, за майские праздники в Вологодской области было составлено 475 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС).