В Верховажье подтоплены 36 придомовых территорий

06.05.2020 [Происшествия]
В Верховажье подтоплены 36 придомовых территорий

36 придомовых территорий подтоплены в селе Верховажье. Такие данные по состоянию на 11.30 утра 6 мая приводит пресс-служба областного УМЧС.

— Подтоплены 36 приусадебных участков на девяти улицах в селе Верховажье: ул. Школьная, ул. Заозерная, ул. Луначарского, ул. Первомайская, ул. Свободы, ул. 3-Набережная, ул. Спортивная, ул. Тотемская, ул. Набережная, — говорится в сообщении пресс-службы.

В домах, попавших в зону затопления, проживает 206 человек, из них 43 ребенка. В случае ухудшения ситуации их эвакуируют в пункты временного размещения, однако пока жители подтопленных участков от размещения в ПВР отказались. Девять человек временно переехали к родственникам. 

Ранее NewsVo сообщал, что затопление придомовых территорий в Верховажье произошло из-за резкого подъема уровня воды в реке Вага. Изначально появилась информация о трех затопленных улицах.

 

Фото пресс-службы областного УМЧС

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