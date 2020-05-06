9 мая над Вологдой пролетят самолеты военной авиации

06.05.2020 [Общество]

В День Победы военная авиация пролетит над Вологдой и еще 11 городами России, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

«Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролёт над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны», — сказал командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, которого цитирует пресс-служба округа.

Ожидается, что линейные пролёты пройдут в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда. 

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году на 9 мая над Вологдой также планировался пролет самолетов стратегической авиации - бомбардировщиков ТУ-160 и ТУ-95МС, заправщика ИЛ-78. Из-за неблагоприятных погодных условий воздушный парад был отменен. 

Тэги: авиация

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