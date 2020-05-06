Пять новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки

06.05.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили три новых случая коронавируса в Вологде и два - в Череповце.  Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Олег Кувшинников.

По данным на утро 6 мая, в Череповце 87 случаев коронавируса, в Вологде — 96, в Шекснинском районе — 6, в Великоустюгском районе — 8, в Нюксенском районе — 3,  в Кадуйском районе — 2,  в Вологодском районе — 8, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 10,  в Кичменгско-Городецком районе — 3, в Кирилловском районе — 4, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 2, по одному в Устюженском, Тотемском, Сокольском районах. С начала эпидемии выздоровело 84 человека (плюс два за минувшие сутки).

Мэр Череповца Вадим Германов сообщает, что на лечении в городском коронавирусном моногоспитале сейчас находятся 32 пациента. Из них трое жителей Череповца, 29 - жители других городов и районов области. Лечение проходят пять детей в возрасте четырех, пяти, десяти, одиннадцати и двенадцати лет. 

Тэги: коронавирус

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