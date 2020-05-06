Череповчанина приговорили к трем годам колонии за изнасилование

24-летнего жителя Череповца осудили за изнасилование. О совершенном в отношении нее преступлении правоохранителям сообщила потерпевшая. По ходатайству следствия молодой человек был арестован и признался в содеянном.

— Следствием и судом установлено, что обвиняемый в ноябре 2019 года под ложным предлогом заманил 32-летнюю женщину в свое жилище, где после ее отказа вступить с ним в интимные отношения совершил насилие.

Приговором суда череповчанину назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.