Детский спектакль «Лиса-обманщица» по сказке вологодского драматурга Владимира Илюхова можно посмотреть онлайн

Видеозапись спектакля для детей «Лиса-обманщица» (3+) в постановке Восточно-Казахстанского областного драматического театра доступна для просмотра в течение майских праздников. Это постановка по сказке вологодского драматурга Владимира Илюхова. Премьера спектакля состоялась 10 лет назад.

— Это поучительная, мудрая и очень весёлая музыкальная история для всей семьи. В спектакле рассказывается о том, что такое дружба, предательство, хитрость, простодушие, радость и разочарование. Постановка учит добру и ответственности друг за друга, — рассказывается о спектакле на странице театра в социальной сети.

Посмотреть сказку можно на yotube-канале театра.