Лекция про общественные пространства Вологды прошлых лет состоится вечером 4 мая

Лекция «Времена города» из истории общественных пространств Вологды: площадей, рек, парков и бульваров состоится 4 мая на странице Вологодской областной научной библиотеки им.Бабушкина.

Прочитает лекцию Екатерина Хоботова из бюро экскурсий «Вокруг да около.

- Что обсудим? Культурные пространства города! В разные времена общественные пространства города использовались совершенно по-разному. Например, на реке когда-то кипела жизнь не только «рыболовная», но и культурная. Сегодня вечером в прямом эфире мысленно пройдем по дореволюционным бульварам и советским аллеям, по набережным Вологды и великой Золотухи. Сквозь сепию и ч/б фотографии узнаем, какая жизнь протекала на площадях и в парках, свяжем это с настоящим и помечтаем о будущем! – говорится в анонсе лекции.

Начало лекции 4 мая в 18.00 на странице Вологодской областной библиотеки им.Бабушкина в социальной сети.

