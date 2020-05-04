«Скорая журналистская помощь»: проект «Синдиката-100» об обеспеченности врачей средствами индивидуальной защиты

04.05.2020 [Общество]

Журналисты независимого объединения СМИ «Синдикат-100» объявили о запуске проекта «Скорая журналистская помощь». Проект представляет собой мониторинг обеспеченности медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

В обращении журналистов к медикам говорится:

«Мы убеждены, что федеральные, региональные, муниципальные власти, НКО, бизнес, СМИ, неравнодушные граждане должны сделать все от нас зависящее, чтобы вы были обеспечены средствами индивидуальной защиты, тестами в максимально возможном объеме».

На федеральном уровне министерство здравоохранения и министерство промышленности и торговли подтвердили, что средств индивидуальной защиты для российских врачей все еще недостаточно. Благотворительные фонды ведут сбор средств для закупки необходимых средств защиты в соответствии с поступившими к ним запросами от медучреждений.

Вместе с тем, обращения врачей в социальных сетях и проведенные ранее журналистские расследования показали, что медработники боятся направлять официальные запросы и жаловаться в вышестоящие инстанции на нехватку СИЗ в их учреждениях, просить помощи у благотворительных фондов.

Авторы обращения считают недопустимым сокрытие информации о недостаточности СИЗ руководителями медучреждений и региональными чиновниками.

«Мы убеждены, что здоровье медработников несравнимо дороже обеспокоенности отдельных чиновников и руководителей медучреждений сохранностью занимаемых ими постов и должностных позиций», — говорится в обращении «Синдиката-100».

Журналисты призывают медицинских работников анонимно сообщать о существующих проблемах. Для этого нужно заполнить интернет-форму.

Координаторы проекта свяжутся с заявителем, уточнят детали (не раскрывая публично имени обратившегося за помощью), направят официальные запросы руководству учреждения, профильных региональных органов власти и, при необходимости, подготовят материал для публикации в случае, если проблема не будет оперативно решена. 

С каждым поступившим обращением координаторы проекта будут работать индивидуально, исходя из принципа «не навреди».

«Нам не нужны публикации ради публикаций, мы не гонимся за сенсациями и скандалами. Наша задача — помочь вам получить необходимые СИЗ. Мы предлагаем вам принять участие в нашем проекте, благодаря которому, надеемся, вы получите все необходимое для защиты своих жизней и здоровья», — говорится в обращении «Синдиката-100».

«Синдикат-100» создан по инициативе главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова для независимого освещения социальных проблем. В объединение вошли более 25 федеральных и региональных СМИ, в том числе NewsVo.

 

 

 

 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодский губернатор потребовал увеличить число привлекаемых к ответственности за нарушение самоизоляции
15 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
С 1 мая жителей Вологодской области обяжут носить маски в общественных местах
Шесть новых случаев коронавируса зафиксированы в Вологодской области за сутки
В коронавирусном госпитале Вологды появилась первая пациентка
20 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда на территорию региона
Дизайнера Артемия Лебедева удивили люди с пивом и в масках на улицах Череповца
Количество выявленных случаев коронавируса в Вологодской области увеличилось до 173
Как в Вологде болели, лечились и справлялись с эпидемиями: лекция экскурсовода Нины Смелковой
04.05.2020 [Общество]

Количество выявленных случаев коронавируса в Вологодской области увеличилось до 230

754
0
04.05.2020 [Общество]

В Вологде составили более 500 протоколов за нарушение режима самоизоляции

741
0
04.05.2020 [Общество]

Самый богатый депутат Законодательного собрания Вологодской области в 2019 году заработал 16,5 млн рублей

483
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Как боролись с эпидемиями в деревнях Вологодской губернии в конце 19-го века
«Скорая журналистская помощь»: проект «Синдиката-100» об обеспеченности врачей средствами индивидуальной защиты
Самый богатый депутат Законодательного собрания Вологодской области в 2019 году заработал 16,5 млн рублей
В Вологде составили более 500 протоколов за нарушение режима самоизоляции
Количество выявленных случаев коронавируса в Вологодской области увеличилось до 230
Виртуальный музей рок-поэта Александра Башлачева создадут в Череповце
Хоккейный клуб «Северсталь» упразднит должность главного менеджера
 


04.05.2020 [Общество]

Самый богатый депутат Законодательного собрания Вологодской области в 2019 году заработал 16,5 млн рублей

483
0
04.05.2020 [БлогоVO]

Лариса: «Думают, у кого яйца отросли, дак тот и мужик?»

122
0
30.04.2020 [Обзор Прессы]

Это шторм

1418
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика