Самый богатый депутат Законодательного собрания Вологодской области в 2019 году заработал 16,5 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области отчитались о своих доходах в 2019 году. Самый большой заработок оказался у народных избранников, которые работают без отрыва от основной деятельности. Однако «бюджетники» от них не сильно отстают.

Так, например, председатель ЗСО Андрей Луценко заработал в 2019 году году 11 753 467,35 рублей, а его супруга - 6 426 548,67 рублей. Это самые большие доходы среди тех депутатов, кто работает на постоянной профессиональной основе. На втором месте оказался лидер «справедливороссов» Виктор Леухин, его заработок составил 8 890 008,79 рублей. Чуть меньше заработали депутаты, которые имеют должности председателей и заместителей комитетов.

Слева направо - Андрей Подволоцкий, Андрей Луценко, Роман Заварин

Доходы заместителя председателя ЗСО Романа Заварина в 2019 году составили 6 427 456,80 рублей, а его супруга заработала 3 076 327,63 рублей. Другой заместитель Луценко, Андрей Подволоцкий, получил в два раза меньше - 3 413 247,69 рублей. Председатель постоянного комитета ЗСО по аграрному комплексу и продовольствию Владимир Буланов получил 3 552 674,48 рубля, Людмила Ячеистова, которая также является председателем постоянного комитета по образованию, культуре и здравоохранению, заработала 4 138 764,72 рубля.

Остальные депутаты, работающие на постоянной профессиональной основе, заработали от от 2 до 2,5 млн рублей. Меньше всего из бюджета за свою депутатскую деятельность в 2019 году получил член фракции ЛДПР Владимир Селяков. Его доход составил всего 762 143,98 рублей.

Стоит также отметить Станислава Березина, который заработал в 2019 году по-среднему - 2 463 918, 65 рублей. Но вот его супруга умудрилась обогнать мужа в доходах в два раза. Она пополнила семейный бюджет в прошлом году на 4 476 101,34 рубль и имеет в собственности долю в 1042,5 кв метра в нежилом здании, которое является детской поликлиникой.

Ранее NewsVo сообщал, что пенсия и зарплата депутатов строго регламентируются законами «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Вологодской области и должности государственной гражданской службы Вологодской области» и «Об оплате труда в государственных органов Вологодской области».

Заработную плату в ЗСО получают только те депутаты, которые работают на постоянной профессиональной основе. Каждый год они отчитываются о своих доходах. Однако в эти доходы входит не только зарплата, соответственно, из выкладываемых на сайте ЗСО сведениях о доходах нельзя вычислить размер оплаты труда.

Основа зарплаты депутата – должностной оклад, который составляет определенный процент от базового должностного оклада. Базовый оклад депутата составляет 34 721 рубль 41 копейку. У председателя законодательного собрания области оклад составляет 94% к базовому должностному окладу, то есть равен 32 638,12 рублей. У заместителей председателя ЗСО должностной оклад меньше на 10%, чем у их «босса» – то есть 29 165,9 рублей. У председателей постоянного комитета и постоянной комиссии заксобрания области, работающих на профессиональной постоянной основе, оклад составляет 76% от базового оклада, у их заместителей - 72%, у других депутатов – 70%. Кроме этого у депутатов есть ежемесячные денежные поощрения лиц, замещающих государственные должности области. Так, у председателя ЗСО поощрение составляет 3,9 должностных оклада в месяц (т.е. 127 288 рублей), у остальных - 3,5 оклада в месяц.

Есть у депутатов и другие надбавки. Это, например, ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими гостайну, размеры и порядок выплаты которой определяются законодательством РФ; премии за выполнение особо важных и сложных заданий, которые не ограничиваются в размере; пособие на оздоровление в размере двух должностных окладов в год; материальная помощь в размере трех должностных окладов в год и «иные дополнительные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодательством». В месяц депутат может зарабатывать более 200 тысяч рублей, судя, по отчетам о доходах.

Как известно, среди депутатского корпуса, есть те, кто работает без отрыва от основной деятельности. Такие депутаты не имеют зарплаты из бюджета. Но, как правило, это люди, которые и без ЗСО неплохо зарабатывают.

Так, депутат Законодательного собрания области Евгений Иванов, трудоустроенный в АО "Апатит", заработал в прошлом году 16 501 850,29 рублей, Георгий Шевцов (до октября 2019 года работал советником генерального директора АО «Северсталь Менеджмент») -13 550 844,02 рублей и Ирина Ясакова ( с 2009 года - генеральный директор СРО НП РОС «ОБОРОНЭНЕРГО») - 12 338 989,19 рублей.

Меньше всего в 2019 году оказался доход у единоросса Дениса Долженко - 233 925,24 рублей, это чуть более 19 тысяч в месяц. Квартиру, судя по документам, он снимает, но имеет участок под индивидуальное жилищное строительство. Всего 8 соток.

Денис Долженко

Не так давно Денис Долженко подал заявление в Законодательное собрание с просьбой перевести его на работу в корпус на постоянной профессиональной основе. 29 апреля 2020 года на очередной сессии регионального парламента поддержали это решение. А значит, доходы депутата скоро вырастут.