В Вологде составили более 500 протоколов за нарушение режима самоизоляции

04.05.2020 [Общество]

Более 500 протоколов составлено в Вологде на нарушителей режима самоизоляции. Такие цифры были озвучены в рамках онлайн-совещания областного оперштаба по борьбе с коронавирусом. 

- По  ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) всего с начала карантинных мероприятий составлено 558 протоколов, за эти праздничные дни - 127 протоколов, из них 17 на КПП. По ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) с начала карантинных мероприятий составлено 83 протокола, - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что постановлением № 286 правительства Вологодской области от 27 марта «О введении ограничительных мероприятий … направленных на предотвращение распространения эпидемии … COVID-2019» в регионе был введен режим самоизоляции. Этот документ (с последующими многочисленными дополнениями) за подписью губернатора запрещает людям покидать места проживания за исключением похода на работу, в ближайшие магазин или аптеку. Также возле дома можно гулять с домашними животными. Если вышеперечисленные требования были нарушены - составляется протокол по  ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

По ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ штрафуют тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом или сам заболел, таким людям запрещено покидать дом.

Тэги: коронавирус

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