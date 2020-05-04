Количество выявленных случаев коронавируса в Вологодской области увеличилось до 230

04.05.2020 [Общество]

Семь новых заболевших коронавирусом выявлены в Вологодской области за сутки. Из них трое в Вологде, трое - в Череповце, а также один - в Кирилловском районе.

По данным на утро 4 мая, в Череповце 85 случаев коронавируса, в Вологде — 89, в Шекснинском районе — 6, в Великоустюгском районе — 8, в Нюксенском районе — 3,  в Кадуйском районе — 2,  в Вологодском районе — 8, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 10,  в Кичменгско-Городецком районе — 2, в Кирилловском районе - 4, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, по одному в Устюженском, Тотемском, Бабушкинском, Сокольском районах. С начала эпидемии выздоровело 77 человек (плюс два за минувшие сутки).

На совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Вологодской области глава региона Олег Кувшинников заявил, что ослабление карантинных мер станет возможным, когда ежесуточный прирост заболевших в области будет менее 5%. При этом за 2 мая прирост составил 10%, и это антирекорд за всё время наблюдений.

Тэги: коронавирус

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