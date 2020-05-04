Хоккейный клуб «Северсталь» упразднит должность главного менеджера

ХК "Северсталь" покидает Михаил Щедрин, ранее занимавший должность генерального менеджера клуба. Сама должность будет упразднена, её обязанности будут распределены между членами тренерского штаба и сотрудниками клуба.

Кроме того, команду покинули в связи с истечением срока контракта вратарь Рафаэль Хакимов, перебравшись в нижнекамский «Нефтехимик». В минувшем сезоне он провел за «Северсталь» 15 матчей, в которых пропусти 37 шайб.

Нападающие Богдан Якимов был обменен в СКА, на денежную компенсацию Дмитрий Марковин и Александр Петунин продолжат свое выступление в московском «Динамо». А Никита Макеев отправился в ЦСКА. Защитник Никита Хлыстов - в магнитогорский «Металлург». Все они, как и Богдан Якимов, были обменены на "денежную компенсацию", размер которой не сообщается.

Клуб продлил контракты с нападающими Павлом Жирновым, Денис Вихарев возвращается в Череповец. Уроженец Череповца, Денис воспитанник череповецкого хоккея. В качестве профессионального хоккеиста дебютировал в высшей лиге чемпионата Белоруссии, а на высшем уровне впервые вышел на лёд в составе «Северстали». Последние три сезона защищал цвета владивостокского «Адмирала». В прошлом году провёл 55 матчей, набрав 37 (17+20) баллов за результативность. Пробный контракт заключил ещё Артём Марков.

Также «Северсталь» заключила контракты с тремя легионерами. Один из них - чешский нападающий Индржих Абдулой. Индржих родился и начал заниматься хоккеем в городе Всетин (Чехия). Выступал за различные клубы в чемпионатах Чехии и Словакии. Прошедший сезон провёл в составе братиславского «Слована». Принял участие в 53 матчах, набрал 62 (23+39) очка при показателе полезности (+41).

Второй контракт заключили с защитником Вали-Матти Виттасмяки, уроженцем города Турку, Финляндия. Там же начал заниматься хоккеем. На профессиональном и высшем уровне дебютировал в составе местной команды TPS. Прошедший сезон провёл в составе «Таппары» (Тампере). Принял участие в 59 матчах, набрав 17 (2+15) баллов за результативность.

Третий контракт - с канадским защитником Шоном Лалондом. Шон родился в городе Орлинс (Онтарио, Канада). Выступал за «Беллевил Булс» (ОХЛ), «Рокфор Айсдогс» (АХЛ), «Чикаго Блэкхоукс» (НХЛ). С 2013 года защищал цвета различных команд в немецкой «Экстралиге» и шведской хоккейной лиге. Прошедший сезон провёл в составе владивостокского «Адмирала». Принял участие в 54 матчах, набрав 26 (7+19) очков. Отметим, что срок всех соглашений рассчитан на 1 сезон, сообщает пресс-служба ХК «Северсталь».