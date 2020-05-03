В Сокольском районе выявили первый случай коронавируса

03.05.2020 [Общество]

Четыре новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки. Из них два в Череповце, один — в Усть-Кубинском районе. Кроме того, первый пациент с коронавирусом выявлен в Сокольском районе.

По данным на утро 3 мая, в Череповце 82 случая коронавируса, в Вологде — 86, в Шекснинском районе — 6, в Великоустюгском районе — 8, в Нюксенском районе — 3,  в Кадуйском районе — 2,  в Вологодском районе — 8, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 10,  в Кичменгско-Городецком районе — 2, в Кирилловском районе -3, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, по одному в Устюженском, Тотемском, Бабушкинском, Сокольском районах. С начала эпидемии выздоровело 75 человек (плюс три за минувшие сутки).

Кроме того, за сутки еще одного пациента с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ.

— Шесть пациентов моногоспиталя в тяжелом состоянии. Пять человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Это пациенты в возрасте 25, 28, 43, 56 и 67 лет. Один человек на кислородотерапии. За сутки из больницы выписали троих, но еще пять поступили на лечение, в том числе и один ребенок. Всего в моногоспитале 40 заразившихся, — написал на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Тэги: коронавирус

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