Из-за режима самоизоляции в апреле резко выросли объемы вывозимого мусора в Вологодской области

03.05.2020 [Общество]

В Вологодской области регоператоры по обращению с ТКО зафиксировали резкий рост объемов вывозимого мусора на первой неделе самоизоляции.

«Когда только был введен режим самоизоляции, на улице было достаточно холодно и еще не стартовал дачный сезон, количество коммунальных отходов значительно увеличилось. Так, в день на мусоросортировочный завод приезжало порядка 300 тонн ТКО, эта цифра сравнима с объемами мусора, который вывозится в новогодние праздники. Увеличилось и количество крупногабаритного мусора, потому что многие используют режим самоизоляции для того, чтобы сделать ремонт в квартирах или выкинуть старую мебель», — рассказал заместитель директора по связям с общественностью регионального оператора по обращению с ТКО в восточной части Вологодской области (ООО «АкваЛайн») Алексей Иванов.

Сейчас, как отмечают в «Аквалайне», в самой Вологде отходов стало меньше, однако их объем вырос в тех районах области, где много дачников, приезжих. Регоператор советует главам сельских поселений ставить дополнительные контейнеры на площадки, чтобы избегать завалов мусора на них. 

Отметили рост количества отходов в связи с введением режима самоизоляции и в «Чистом следе» (это регоператор в западной зоне Вологодской области, куда входит Череповец).

«На первой неделе карантина  объем вывозимых отходов увеличивался  в 1,5 раза, потом все выровнялось и объемы отходов сохраняются такими же, как и в обычные дни», — рассказала пресс-секретарь регоператора Наталья Ёрохова.

Ранее NewsVo сообщал, что постановлением № 286 правительства Вологодской области от 27 марта «О введении ограничительных мероприятий … направленных на предотвращение распространения эпидемии … COVID-2019» в регионе был введен режим самоизоляции. Этот документ (с последующими многочисленными дополнениями) за подписью губернатора запрещает людям покидать места проживания за исключением похода на работу, в ближайшие магазин или аптеку. Также возле дома можно гулять с домашними животными.

С 25 апреля жителям Вологодской области разрешили самоизолироваться на дачах, если они здоровы, не контактировали с заразившимися и не ездили недавно в другие страны и регионы. Чтобы избежать толп в автобусах, власти обещают запустить дополнительные рейсы, на вокзалах организуют продажу масок и перчаток. Кроме того, магазинам с товарами для садоводства и огородничества разрешат работать. 

 

 

Тэги: мусор, самоизоляция

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