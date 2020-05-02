Вологжанин залез в дачные дома бывшей жены и тестя в поисках еды и спиртного, но ничего не нашёл

02.05.2020 [Происшествия]

В Вологодском районе полицейские задержали подозреваемого в совершении двух дачных краж.

57-летний вологжанин сообщил полицейским, что, обнаружил следы взлома на своей даче: была выставлена оконная рама. На соседнем участке находится дачный дом его дочери, в который неизвестный также залез через окно. При этом из домов ничего не пропало. 

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личность возможного подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний бывший зять заявителя, ранее судимый за аналогичные преступления.

«В беседе с сотрудниками полиции задержанный сознался в содеянном. Пояснив, что зайдя на страницу в социальной сети к своей бывшей жене, увидел, как они всей семьей отмечают что-то на своем дачном участке. Подождав, когда они все разъедутся по домам, злоумышленник в поисках алкоголя и съестного пробрался сначала на дачу к своему бывшему тестю, а потом и на дачу своей бывшей супруги, но ни там ни там не нашёл ни спиртного, ни съестного», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

В отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.158 УК РФ (Кража) возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Тэги: дачи

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В сквере на улице Ярославской в Вологде задержали Евгения Доможирова
Вологодский губернатор потребовал увеличить число привлекаемых к ответственности за нарушение самоизоляции
Шесть новых случаев коронавируса зафиксированы в Вологодской области за сутки
С 1 мая жителей Вологодской области обяжут носить маски в общественных местах
15 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В коронавирусном госпитале Вологды появилась первая пациентка
В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда на территорию региона
Рабочие начали монтировать забор в сквере на улице Ярославской в Вологде
Количество выявленных случаев коронавируса в Вологодской области увеличилось до 173
В Череповце 84-летнего пациента с коронавирусом сняли с аппарата ИВЛ
30.04.2020 [Культура]

Как в Вологде болели, лечились и справлялись с эпидемиями: лекция экскурсовода Нины Смелковой

2880
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Дизайнера Артемия Лебедева удивили люди с пивом и в масках на улицах Череповца
Вологжанин залез в дачные дома бывшей жены и тестя в поисках еды и спиртного, но ничего не нашёл
В Вологодской области расширили список медиков, имеющих право на региональные доплаты из-за коронавируса
Кукольный спектакль «Маугли. Книга джунглей» театр «Теремок» покажет онлайн 2 и 3 мая
Двое вологжан вымогали 20 тысяч рублей у молодого человека, угрожая ему бейсбольной битой
Дед Мороз передал сладкие подарки для медиков Вологды и Череповца
 


30.04.2020 [Культура]

Как в Вологде болели, лечились и справлялись с эпидемиями: лекция экскурсовода Нины Смелковой

2880
0
01.05.2020 [БлогоVO]

Здесь был асфальт!!!! Скоро будем ездить на тракторе

422
0
30.04.2020 [Обзор Прессы]

Это шторм

1234
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика