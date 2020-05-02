Вологжанин залез в дачные дома бывшей жены и тестя в поисках еды и спиртного, но ничего не нашёл

В Вологодском районе полицейские задержали подозреваемого в совершении двух дачных краж.

57-летний вологжанин сообщил полицейским, что, обнаружил следы взлома на своей даче: была выставлена оконная рама. На соседнем участке находится дачный дом его дочери, в который неизвестный также залез через окно. При этом из домов ничего не пропало.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личность возможного подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний бывший зять заявителя, ранее судимый за аналогичные преступления.

«В беседе с сотрудниками полиции задержанный сознался в содеянном. Пояснив, что зайдя на страницу в социальной сети к своей бывшей жене, увидел, как они всей семьей отмечают что-то на своем дачном участке. Подождав, когда они все разъедутся по домам, злоумышленник в поисках алкоголя и съестного пробрался сначала на дачу к своему бывшему тестю, а потом и на дачу своей бывшей супруги, но ни там ни там не нашёл ни спиртного, ни съестного», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.158 УК РФ (Кража) возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.