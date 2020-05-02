В Вологодской области расширили список медиков, имеющих право на региональные доплаты из-за коронавируса

02.05.2020 [Общество]

Кроме врачей, работающих с зараженными COVID-19, право на дополнительные выплаты из бюджета Вологодской области также получит средний и младший медицинский персонал, а также некоторые другие категории работников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. 

- Теперь на областную надбавку также вправе рассчитывать фельдшеры, медсестры, эпидемиологи и лаборанты, осуществляющие забор анализов на наличие коронавирусной инфекции, - всего около 500 человек. Кроме того, в списке получателей также патологанатомы и судебно-медицинские эксперты, которые участвуют в исследовании тел умерших от коронавирусной инфекции. Напомним, по состоянию на 1 мая в регионе не зафиксировано ни одного случая гибели пациентов с COVID-19,  - говорится в сообщении.

Размер дополнительных региональных выплат варьируется от 13,5 до 3,3 тысяч рублей для разных категории и рассчитывается в зависимости от количества дней, в которые работник контактировал с коронавирусными больными или их биологическими материалами. 

 - Областная надбавка всем указанным категориям работников выплачена уже к апрельской заработной плате и будет выплачиваться минимум три месяца, - заверила заместитель губернатора Лариса Каманина.

Региональные выплаты стали дополнением к заявленным федеральным - их размер также варьируется от 6,7 до почти 80 тысяч рублей в зависимости от специальности и затрагивает широчайший спектр медицинских и немедицинских работников, включая водителей машин скорой помощи, работников ФАПов, амбулаторного и поликлинического звена.

Между тем, в соцсетях уже появились сообщения о том, что руководство медучреждений отказывает в установлении выплат работникам.  NewsVo запросил по этому поводу комментарий департамента здравоохранения, но ответа пока так и не получил. 

 

 

Тэги: здравоохранение, выплаты, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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