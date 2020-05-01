Двое вологжан вымогали 20 тысяч рублей у молодого человека, угрожая ему бейсбольной битой

01.05.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали местных жителей, подозреваемых в вымогательстве.

27-летний потерпевший рассказал правоохранителям, что стал жертвой нападения. Неизвестные вымогали у него 20 тысяч рублей, которые тот якобы украл у их знакомой, недавно приходившей к нему в гости. Мужчины высказывали в адрес пострадавшего устные угрозы и несколько раз ударили бейсбольной битой по голове и телу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летний и 22-летний вологжане. Младший из задержанных пояснил, что они пошли на преступление, чтобы вернуть деньги, украденные у их знакомой. Подозрение в краже пало на потерпевшего потому, что девушка недавно была у него в гостях.

«В результате проверочных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже денег причастна подруга девушки, с которой они в день пропажи употребляли спиртное. После задержания 22-летняя вологжанка свою вину признала и в тот же день вернула похищенные денежные средства в полном размере», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту вымогательства с применением насилия возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело также возбуждено в отношении девушки, укравшей деньги. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Тэги: нападение

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