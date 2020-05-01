Дед Мороз передал сладкие подарки для медиков Вологды и Череповца

Дед Мороз из Великого Устюга передал вологодским медикам сладкие подарки и записал видеообращение.

«В эти непростые дни, на вас, дорогие медицинские работники, вся надежда. Каждый день вы боретесь с болезнью и спасаете жизни людей! Всем вам - врачам, медсестрам, младшему медперсоналу – от меня огромное спасибо! Вместе со всей страной, я всем сердцем вас поддерживаю и горжусь вашей стойкостью! Через своих помощников-волонтеров передаю докторам Вологодчины сладкие гостинцы. Они волшебные – придадут силы богатырской и согреют сказочным теплом. Берегите себя, будьте здоровы, родные мои!» - обратился к медикам Российский Дед Мороз.

Подарки волонтеры передадут в лечебные учреждения Вологды и Череповца, станции скорой помощи, которые непосредственно задействованы в работе против коронавирусной инфекции.

Сайт правительства Вологодской области сообщает, что в ожидании гостей Дед Мороз находится дома и общается в сети Интернет. В своих социальных сетях он читает сказки, проводит онлайн-встречи со сказочными друзьями, мастер-классы и прямые эфиры, во время которых отвечает на вопросы малышей и взрослых.