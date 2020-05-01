Полицейские задержали вологжанина, который выращивал и сушил коноплю на балконе

01.05.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной культивации конопли. Информация о том, что мужчина выращивает наркосодержащие растения поступила в отдел по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД.

«В ходе проверки данной информации оперативники прибыли по месту его жительства. В квартире вологжанина 1994 г.р., а именно на балконе, в двух специально изготовленных ящиках была оборудована мини-лаборатория: в одном культивировал запрещенные растения, а в другом осуществлялась их сушка. Также в одной из коробок полицейские обнаружили уже высушенные части растения», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Подозреваемый рассказал, что приобрёл семена за пределами РФ, купил необходимое оборудование и начал культивировать растения, которые планировал использовать в личных целях. Перед этим он изучил учебную литературу по данному вопросу.

Правоохранители изъяли из его квартиры 205 граммов конопли и около 78 граммов марихуаны.

В отношении вологжанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Ему грозит до 10 лет лишения свободы и до 500 тысяч рублей штрафа. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.

Тэги: марихуана, наркотики

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