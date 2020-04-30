Контактировавшую с больным коронавирусом жительницу Кич-Городка оштрафовали за выход в магазин

Жительницу Кичменгского Городка суд оштрафовали за нарушение предписания Роспотребнадзора об изоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Как отмечают в пресс-службе судов Вологодской области, это первое в регионе решение по новой ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в невыполнении законного предписания должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор).

В материалах дела говорится, что 6 апреля женщина контактировала с заболевшим COVID-19. В связи с этим заместитель главного государственного санитарного врача по Великоустюгскому, Кичменгско-Городецкому, Никольскому районах своим постановлением обязал ее находиться в режиме изоляции в своей квартире до 20 апреля. Предписание было выдано женщине лично.

— Несмотря на угрозу возникновения и распространения инфекционного заболевания, 14 апреля 2020 года в 11.00 З. не выполнила законного предписания должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и покинула место проживания. В судебное заседание З., извещенная надлежащим образом, не явилась, просила рассмотреть дело в ее отсутствие. Согласно ее письменным объяснениям, она была в магазине, знала, что должна находиться в изоляции, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и, с учетом исключительных обстоятельств, связанных с ее имущественным положением, назначил ей штраф в размере 7 500 рублей (это половина минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи).

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Вологодский областной суд.