В Вологде суд оправдал мастера газовой службы, которую обвиняли в преступном сокрытии информации

В Вологде суд оправдал мастера газовой службы, которую обвиняли в том, что она не сообщила об отсутствии доступа слесарей в квартиру на пятом этаже дома на улице Карла Маркса, 74А. Позднее, в декабре 2018 года, там произошел взрыв бытового газа.

38-летней женщине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией).

- По версии следствия, 07.09.2018 слесари АО «Газпром газораспределение Вологда» при осуществлении технического обслуживания и ремонта внутриквартирного газового оборудования в жилом доме на ул. Карла Маркса в г. Вологде в одну из квартир попасть не смогли ввиду отсутствия допуска в жилище со стороны жильцов. Об отказе в допуске в жилое помещение слесари сообщили мастеру Вологодского участка по обслуживанию внутридомового газового оборудования акционерного общества, - сообщало СУ СК РФ по Вологодской области.

Получив эту информацию, женщина не уведомила об отсутствии доступа в квартиру государственную жилищную инспекцию Вологодской области и департамент городского хозяйства. Позднее она не уведомляла жильцов квартиры о существующей опасности, попыток провести его в квартире не предпринимала, проведение технических работ не обеспечила, заявляли следователи.

— Суд не согласился с доводами обвинения, поскольку обязательным условием состава преступления является то, что скрываются факты, события или явления, создающие опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, не позволяющие населению принять соответствующие меры для сохранности своего здоровья и жизни. Вместе с тем, само по себе отсутствие ТО по причине недопуска собственником жилого помещения соответствующих специалистов в квартиру еще не свидетельствует о наличии явной угрозы, требующей от населения принятия мер по самозащите, например, эвакуации. Нормативно закреплено, что отсутствие технического обслуживания ВКГО говорит лишь о вероятности возникновения аварийной ситуации, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, суд установил, что ни у жилинспекции, ни у департамента городского хозяйства, от которых женщина якобы скрыла информацию, нет полномочий на принятие мер к устранению опасности. Информировать население о том, что в квартиру не пустили газовиков обвиняемая также не была обязана.



В итоге женщина была оправдана, за ней признали право на реабилитацию. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как ранее сообщал Newsvo, ночь на 16 декабря 2018 года в указанной квартире прогремел взрыв бытового газа, в результате которого погибла женщина и оказались разрушены несколько квартир. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.