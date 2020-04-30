Суд на 40 тысяч рублей оштрафовал череповчанина, ударившего полицейского во время задержания

30.04.2020 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент случился 13 сентября 2019 года. Тогда полицейские выявили подсудимого в состоянии опьянения на улице Красной во время патрулирования.

«Они потребовали от него проследовать в патрульный автомобиль для доставления в отдел полиции и дальнейшего разбирательства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ (ред. - появление в общественном месте в состоянии опьянения). Игнорируя законные требования сотрудника полиции, обвиняемый нанес удар рукой ему в область спины, после чего, уже будучи помещенным в отсек для задержанных патрульного автомобиля, нанес удары ногой по ноге полицейского и голове его коллеги», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Приговором суда обвиняемому назначен штраф в 40 тысяч рублей.

Тэги: напал на полицейского

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