Вологжанин сдал в разборку арендованный автомобиль

30.04.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого автомобиля.

В дежурную часть обратился житель города и рассказал правоохранителям, что разместил в интернете объявление о сдаче своего «ВАЗ-2112» в прокат. На объявление откликнулся молодой человек, с которым потерпевший заключил договор аренды на неделю. По истечении обозначенного срока арендатор не вернул «ВАЗ» хозяину и перестал выходить на связь. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что при составлении договора аренды злоумышленник использовал паспортные данные другого человека. Однако после дополнительных проверок полицейские установили подозреваемого. Им оказался вологжанин 1996 г.р. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. По словам задержанного, автомобиль он сдал на авторазборку за 5 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту присвоения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Тэги: присвоение

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