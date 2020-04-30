Одиннадцать новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области

За сутки в Вологодской области выявлено одиннадцать новых случаев коронавируса. Из них три в Грязовецком районе, три в Вологодском районе, два в Вологде, по одному в Великоустюгском, Никольском районах. Кроме того, первый случай заражения коронавирусом выявлен в Усть-Кубинском районе.

Таким образом, по данным на утро 30 апреля, в регионе выявлено 184 случая коронавирусной инфекции. При этом в Череповце 72 случая коронавируса, в Вологде — 69, в Шекснинском районе - 6, в Великоустюгском районе — 6, в Нюксенском районе — 3, в Кадуйском районе — 2, в Вологодском районе - 6, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 7, в Кичменгско-Городецком районе -2, в Кирилловском районе -2, в Никольском районе - 2, по одному в Устюженском, Тотемском, Бабушкинском, Усть-Кубинском районах. С начала эпидемии от коронавируса вылечились 50 человек (плюс 5 за минувшие сутки).

В коронавирусном госпитале в Череповце сейчас лечатся 36 человек, в их числе один череповчанин и 35 жителей других городов и районов Вологодской области. В тяжелом состоянии три пациента, из них двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, один — 25 лет — на кислородотерапии.