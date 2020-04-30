В Никольске четверо мужчин незаконно торговали по домам мелкой бытовой техникой

В Никольске полицейские задержали четверых мужчин, занимавшихся незаконной торговлей мелкой бытовой техникой.

«О подозрительной четверке в ОМВД России по Никольскому району сообщили местные жители. Никольчане пояснили, что в доме на ул. Кузнецова по квартирам ходят незнакомые люди и предлагают различный товар. Так как раньше этих продавцов в Никольске никто не видел, местные жители предположили, что торговцы прибыли из другого города, а значит нарушают карантинные мероприятия», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Прибывший на место участковый, застал подозреваемых за работой. Сертификатов на технику у них не было. Всех четверых доставили в отдел полиции. Выяснилось, что задержанные – мужчины в возрасте от 25 до 40 лет – проживают в Череповце. При этом один из них прописан в Вологде, а ещё один - в Забайкальском крае. Они пояснили, что купили технику в интернете и намеревались продать её в районах, чтобы заработать.

За осуществление незаконной предпринимательской деятельности, в отношении мужчин составлены административные протоколы. За это нарушение им грозит штраф. Кроме того, на них составили материалы за нарушение режима самоизоляции. Задержанных обязали выехать по месту проживания, что они и сделали.