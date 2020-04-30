В Вологде три человека пострадали в ДТП из-за выезда «Киа» на «красный»

Три человека, из них один ребенок, получили травмы в столкновении «Киа» и «Сузуки» на площади Бабушкина в Вологде. ДТП произошло около полудня 29 апреля.

По данным городского отдела ГИБДД, 65-летний водитель «Киа Пиканто» двигался по площади со стороны улицы Зосимовской в сторону улицы Мира и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с автомобилем «Сузуки».

Видео с городских камер Baza.net в Вологде

В результате аварии травмы получили пассажиры «Киа»: 40-летняя женщина, четырехлетний мальчик и 41-летний мужчина. Все пострадавшие лечатся амбулаторно.