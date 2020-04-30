Останки пропавшего без вести красноармейца из Великоустюгского района обнаружили в Нидерландах

30.04.2020 [Общество]

Поисковики разыскивают в Великоустюгском районе родственников красноармейца Алексея Егоровича Пожарищенского, который с 1943 года числился пропавшим без вести. Его останки были обнаружены на кладбище в месте бывшего немецкого лагеря для военнопленных в Лёуздене.

- В королевстве Нидерланды ведет работу Фонд «Советское Поле Славы». Сотрудники Фонда не только ухаживают за одноименным мемориалом и кладбищем на месте бывшего немецкого лагеря для военнопленных, на котором похоронены 865 военнослужащих из Советского Союза. Они ищут родственников советских воинов, чьи имена удалось доподлинно установить. А также ведут большую исследовательскую работу, чтобы повысить осведомленность об огромных жертвах, которые были принесены народами бывших республик СССР во время Второй мировой войны, - сообщает сайт правительства Вологодской области.

Сотрудникам фонда уже удалось найти более 200 семей из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и Армении, чьи близкие погибли в плену и захоронены под Амерсфортом. Сейчас поисковики надеются найти родственников одного из вологодских красноармейцев - Алексея Егоровича Пожарищенского. Он родился в 1921 году (в Книге памяти Вологодской области другая дата - 1922) в деревне Прилуки Великоустюгского района и призван в ноябре 1940 года Великоустюгским райвоенкоматом. Пропал без вести в декабре 1943 года. Благодаря фонду «Советское Поле Славы» удалось выяснить, что Алексей Егорович был захвачен немцами в плен и скончался в лагере военнопленных, похоронен в Нидерландах. Известно также имя матери красноармейца - Мария Ивановна Пожарищенская.

Родственников Алексея Егоровича просят обратиться по телефону +31 6 14 39 38 59 (Skype, whatsapp, Telegram) или почте: info@sovjet-ereveld.nl. 

Тэги: кладбище, ВОВ, поиск людей

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