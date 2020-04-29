Вологжанин торговал поддельными справками для передвижения по области в период карантина

В Вологде полицейские задержали местного жителя, через интернет торговавшего поддельными справками, дающими право свободного перемещения по региону в период карантина. Информация о том, что в сети появилось соответствующее объявление, поступило в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции на прошлой неделе.

«Для проверки данной информации оперативники связались с «продавцом» и заказали несколько справок. Встреча состоялась в заранее оговоренном месте. После того как молодой человек передал документы, а взамен получил денежные средства, он был задержан сотрудниками полиции», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Задержанным оказался 20-летний вологжанин, ранее состоявший на профилактическом учёте в полиции. Он рассказал, что изготавливал поддельные справки дома, а поддельные печати организаций, которым в период карантина разрешена деятельность, заказал в интернете. Поддельные документы он продавал по 1000 рублей за штуку.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.