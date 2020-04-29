9 мая в Вологодской области агитбригады выступят с концертами под окнами ветеранов

29.04.2020 [Общество]

В Вологодской области ветеранов Великой Отечественной войны поздравят с 9 мая, несмотря на ограничительные мероприятия. Глава региона Олег Кувшинников во время онлайн-совещания, посвященного празднованию годовщины Победы, призвал жителей региона в праздник оставаться дома.

— Давайте проведем эти праздники все вместе, сообща, но при этом так, чтобы не усугубить ситуацию с коронавирусом в регионе. Несмотря на ограничения, 9 мая нас ждет разнообразная программа. Прежде всего, в этот день президент нашей страны поздравит ветеранов с экранов телевизоров. Мы ожидаем его выступление примерно в 10 часов утра. Также в течение дня агитбригады в нашем регионе, во всех муниципальных образованиях, крупных городах, под окнами ветеранов будут поздравлять их с праздником песнями и сценическими номерами, — сказал Кувшинников.

Праздничные программы 9 мая будут идти по региональным телеканалам — «Русский Север» и «Канал 12». Вечером, в 19 часов, вся Россия присоединится к минуте молчания, а затем, как отметил глава региона, жителей призывают выйти на балконы и подойти к окнам с портретами родных-участников войны и тружеников тыла. Так в этом году череповецкая организация «Дети войны» предложила провести «Бессмертный полк». 

Губернатор также отметил, что на День победы также запланировано множество онлайн-акций, расписание которых появится на сайте Кувшинникова в ближайшее время. 


 

Тэги: 9 мая, День победы, коронавирус

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