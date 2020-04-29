Необычную экскурсию по изображениям на многоквартирных домах Тотьмы провели музейщики

Необычную онлайн-экскурсию подготовили сотрудники Тотемского музейного объединения. Она посвящена изображениям на многоквартирных домах из силикатного кирпича, построенных в Тотьме в 80-е и 90-е годы.

- Обычно наши гиды на экскурсиях по городу совершенно не обращают внимание туристов на многоквартирные дома из силикатного кирпича. О них принято деликатно молчать: вроде бы власти решили жилищную проблему тотьмичей, перебравшихся из неудобных деревянных домов, но шедеврами архитектуры эти постройки никак не назовёшь, - рассказывают сотрудники Тотемского музейного объединения. - Впрочем, если приглядеться - в любом из тотемских «многоквартирников» можно увидеть какую-то особенность. И связана она с наличием на стенах этих зданий рельефных изображений из кирпича. Строители зданий в 80-е - 90-е годы вовсю эксплуатировали «мореходную тему» Тотьмы, именно в тот период очень громко декларируемую краеведом Станиславом Зайцевым, и пытались изобразить на стенах домов парусники, картуши, далёкие острова. Иногда получалось очень достойно, а иногда – «Чунга-Чанга».