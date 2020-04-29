Вологжанин украл мобильник пассажирки попавшего в ДТП авто

29.04.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу мобильного телефона, произошедшую в октябре прошлого года. Потерпевшая – 43-летняя местная жительница – пояснила, что попала в аварию, возвращаясь с торжества с другом.

«Их машина врезалась в столб возле дома 8А на Пошехонском шоссе. Придя в себя, женщина обнаружила, что её мобильный телефон пропал. Ущерб составил порядка 23 000 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В пресс-службе корреспонденту NewsVO также рассказали, что водитель и потерпевшая были пьяны. Женщина выронила телефон на дорогу, выйдя из машины.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили возможного подозреваемого, которым оказался ранее судимый 19-летний вологжанин. Он не стал отрицать свою вину и пояснил, что видел, как машина врезается в столб и из неё выходят люди. Подойдя ближе, он увидел лежащий на дороге телефон, подобрал его и решил оставить себе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Тэги: кража

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