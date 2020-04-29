Вологодский ансамбль «Каприз» представит видеозапись танцевального шоу-спектакля

29.04.2020 [Культура]

29 апреля, в Международный день танца, вологодский ансамбль современной хореографии «Каприз» опубликует видеозапись танцевального шоу-спектакля в 2-х действиях «Капризы в театре».

- Этот спектакль был показан на сцене Вологодского драматического театра год назад, - говорится о событии на сайте cultinfo. - Ансамбль «Каприз» тогда только что вернулся из Ростова-на-Дону, где участвовал в 18-х Всероссийских Молодёжных Дельфийских играх и завоевал золотые медали в номинации «Современный танец» в старшей возрастной группе - 14-21 год. Чуть ранее они привезли Гран-При и лауреатство во всех номинациях с Всероссийского конкурса «Танцевальное единство», проходившего в Санкт-Петербурге, и Гран-При и 4-кратное лауреатство с Всероссийского конкурса «Персонажи» (г. Ярославль). Сезон выдался урожайным!

В шоу-спектакле «Капризы в театре» принимают участие 218 танцоров в возрасте от 3 до 29 лет. Режиссер и балетмейстер-постановщик – Наталья Петрова-Рудая.

Видеозапись концерта будет доступна для просмотра 29 апреля с 15.00 и 30 апреля в течение всего дня на сайте cultinfo.ru.

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