Онлайн-школа диабета для детей и родителей заработала в Вологодской области

Начались занятия в первой в Вологодской области онлайн-школе диабета для детей и родителей. Этот проект благотворительный фонд «Во имя добра» реализует совместно с ВОООИ «Объединение больных сахарным диабетом» на средства гранта президента.

На занятиях разбираются важные вопросы: как правильно считать углеводы, как правильно подбирать дозы инсулина и делать инъекции, как максимально отдалить наступление поздних осложнений диабета и многие другие. Взрослые и дети учатся вместе.

- Воспитывать ребенка с диабетом 1 типа – работа не из легких, - рассказывают сотрудники благотворительного фонда. - Просто хорошая мама должна стать супермамой, которая превращает обычную стряпню в диабетическую кухню, легко составляет в уме пропорции и считает дроби, умеет на глаз определять вес того или иного продукта, читает всем желающим лекции о медленных и быстрых углеводах, легко может сделать инъекцию из любого положения и при любом освещении, даже ночью при свете мобильного телефона.

Организаторы проекта сообщают, что первый опыт онлайн школы оказался удачным. Они выражают надежду, что такой формат обучения приживется, и они смогут обучать всех желающих.