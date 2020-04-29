Онлайн-школа диабета для детей и родителей заработала в Вологодской области

29.04.2020 [Общество]

Начались занятия в первой в Вологодской области онлайн-школе диабета для детей и родителей. Этот проект благотворительный фонд «Во имя добра» реализует совместно с ВОООИ «Объединение больных сахарным диабетом» на средства гранта президента.

На занятиях разбираются важные вопросы: как правильно считать углеводы, как правильно подбирать дозы инсулина и делать инъекции, как максимально отдалить наступление поздних осложнений диабета и многие другие. Взрослые и дети учатся вместе. 

-  Воспитывать ребенка с диабетом 1 типа – работа не из легких, - рассказывают сотрудники благотворительного фонда. - Просто хорошая мама должна стать супермамой, которая превращает обычную стряпню в диабетическую кухню, легко составляет в уме пропорции и считает дроби, умеет на глаз определять вес того или иного продукта, читает всем желающим лекции о медленных и быстрых углеводах, легко может сделать инъекцию из любого положения и при любом освещении, даже ночью при свете мобильного телефона.

Организаторы проекта сообщают, что первый опыт онлайн школы оказался удачным. Они выражают надежду, что такой формат обучения приживется, и они смогут обучать всех желающих.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В сквере на улице Ярославской в Вологде задержали Евгения Доможирова
«Это настоящие боевые действия»: в сквер на улице Ярославской в Вологде тайком от жителей загнали трактор
В Вологде у двух фирм отзовут пропуска за нарушения санитарных норм
Сходил в полицию, сходил в магазин, ухаживала за больным: как в Вологде привлекают за нарушение самоизоляции
Часть пациентов Вологодского онкодиспансера может остаться без лечения из-за угрозы закрытия клинических исследований
Семь новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологодский губернатор потребовал увеличить число привлекаемых к ответственности за нарушение самоизоляции
Здоровым жителям Вологодской области разрешили самоизолироваться на дачах
Пропавшую в Сямже девушку обнаружили мертвой в подвале столовой хлебозавода
Шесть новых случаев коронавируса зафиксированы в Вологодской области за сутки
23.04.2020 [Общество]

При выезде на дачу вологжане могут показать копию или фото документа о собственности на недвижимость

3345
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Онлайн-лекция о бельгийском искусстве XVI века и Питере Брейгеле пройдет 29 апреля
Вологжанин украл мобильник пассажирки попавшего в ДТП авто
Вологодский ансамбль «Каприз» представит видеозапись танцевального шоу-спектакля
Защитники сквера на улице Ярославской в Вологде готовят обращение в суд по поводу стройки
Мелодраму «Счастье моё…» предлагает посмотреть онлайн 29 и 30 апреля вологодский ТЮЗ
Глава вологодского УМВД Виктор Пестерев ответит на вопросы жителей по телефону
Семейная пара из Череповца пыталась организовать торговлю наркотиками в Вологде
 


24.04.2020 [Общество]

Действия выстрелившего в собаку вологодского участкового признали правомерными

2697
0
28.04.2020 [БлогоVO]

Суд над Евгением Доможировым

672
0
28.04.2020 [Обзор Прессы]

Его величество Вологодский кремль

390
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика