В Устюженском районе ищут родственников погибшего красноармейца Василия Паничева

Поисковый отряд «Обелиск» разыскивает родственников красноармейца Василия Петровича Паничева из деревни Филино Устюженского района. Останки бойца были подняты в 2011 году на месте бывшего госпитального захоронения в деревне Крутая Смоленской области и перезахоронены на Поле Памяти в селе Знаменка.

Василий Петрович родился в 1898 году. Сержант, командир отделения 94 гвардейского стрелкового полка 30 гвардейской стрелковой дивизии 15 гвардейского стрелкового корпуса 10 Армии Западного фронта. Умер от ран в августе 1943 года в госпитале. Известно, что его жена, Паничева Е. В., также проживала в деревне Филино.

Поисковики разыскивают родственников красноармейца, чтобы передать им найденные документы и сообщить о месте захоронения. Все, кто что-либо знает о родных Василия Петровича, могут сообщить об этом по адресу электронной почты волонтера отряда roza-fattahova@mail.ru.