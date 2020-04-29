В Устюженском районе ищут родственников погибшего красноармейца Василия Паничева

29.04.2020 [Общество]

Поисковый отряд «Обелиск» разыскивает родственников красноармейца Василия Петровича Паничева из деревни Филино Устюженского  района. Останки бойца были подняты в 2011 году на месте бывшего госпитального захоронения в деревне Крутая Смоленской области и перезахоронены на Поле Памяти в селе Знаменка. 

Василий Петрович родился в 1898 году. Сержант, командир отделения  94 гвардейского стрелкового полка 30 гвардейской стрелковой дивизии 15 гвардейского стрелкового корпуса 10 Армии Западного фронта. Умер от ран в августе 1943 года в госпитале. Известно, что его жена, Паничева Е. В., также проживала в деревне Филино. 

Поисковики разыскивают родственников красноармейца, чтобы передать им найденные документы и сообщить о месте захоронения. Все, кто что-либо знает о родных Василия Петровича, могут сообщить об этом по адресу электронной почты волонтера отряда roza-fattahova@mail.ru.

Тэги: поисковики

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