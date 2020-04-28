15 многодетных и малоимущих семей Вологодской области получили продуктовые наборы от «Справедливой России»

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Вологодской области Виктор Леухин вручил нуждающимся жителям региона продуктовые наборы.

«Макароны, крупы, растительное масло, сахар, чай и другие продукты первой необходимости вручил депутат многодетным и малоимущим семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В большинстве из этих семей один из родителей потерял работу в период распространения коронавируса», — отмечают в региональном отделении партии.

За два дня наборы вручили 15 семьям, эта работа справедливороссами будет продолжена.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Вологодской области была приостановлена работа большинства предприятий, многие люди оказались в крайне тяжелом материальном положении, некоторые — без средств к существованию.

Между тем, встать на учет по безработице в период пандемии и получить денежное пособие оказалось не так-то просто.

«В частности, вологжане жалуются на долгую обработку поданных онлайн- заявлений о постановке на учет по безработице. А у кого-то и вовсе компьютера нет. Кроме того, гражданам для постановки на учет необходимо собрать определенный пакет документов, а сделать это в период коронавируса не так уж и просто», -рассказал Виктор Леухин.

Как заметил Виктор Леухин, количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с каждым днем возрастает, и оказать всем благотворительную помощь не представляется возможным.

«Поэтому помогаем в меру своих сил и возможностей», — отмечают в партии.